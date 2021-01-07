Проведя новое масштабное исследование, специалисты из Соединенных Штатов выдвинули новую гипотезу о возникновении жизни на Земле.

Американские ученые отмечают, что с большой вероятностью первым живым «организмом» на нашей планете стала комбинация из ДНК и РНК, появившаяся в результате определенных химических реакций.

В рамках проведенного опыта исследователи смогли показать, что гипотеза о РНК-мире, в которой говорится, что первыми земными репликантами были РНК-молекулы, не соответствует действительности. Дело в том, что рибонуклеиновая кислота слишком «липкая», чтобы из нее могли появиться нити, способные отвязаться от основной молекулы.