Команде исследователей из США удалось выделить несколько видов любопытства у людей. Речь идет об их открытости к новой информации.

Для определения нужных показателей ученые использовали популярный интернет-ресурс «Википедия», так как на нем полностью отсутствует какая-либо реклама. Затем 150 испытуемым дали задачу просматривать страницы данного портала в течение 15 минут в день на протяжении целого месяца. В результате они изучили более 18 000 статей.

После анализа полученных данных специалисты выделили, что по видам любопытства людей можно разделить на два типа: «охотников» и «хлопотунов». Вторая категория далеко не всегда изучала связанные между собой статьи – это можно описать как «общая любознательность». Первая группа, напротив, концентрировала внимание на определенных данных. Впрочем, люди могут легко перейти из одной категории в другую из-за усталости на работе.