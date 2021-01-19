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В издании Bleeping Computer сообщили, что поисковая система DuckDuckGo смогла поставить новый рекорд в плане посещаемости в дневное время суток.

Отмечается, что в прошлом году средний уровень ежедневного поиска в сервисе увеличился на 62% в сравнении с 2019 годом. Более того, 11 января специалисты компании зафиксировали 102 000 000 запросов, что стало новым рекордом для поисковика. Увеличение его популярности связывают с желанием людей защитить свои персональные данные.

В СМИ напоминают, что DuckDuckGo представляет собой независимую поисковую систему, базирующуюся на использовании собственного сканера, получении поддержки со стороны партнеров и индексирования «Википедии». Ее создатели зарабатывают деньги путем размещения рекламы.

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