Ноутбуки Enduro N7, изготовленные в полном соответствии с военным американским стандартом MIL-810G, теперь можно приобрести и в России. Стоимость девайса составляет 333 990 – 383 990 рублей в зависимости от выбранной модификации.

Компания Acer разработала портативные компьютеры Enduro N7 специально для использования в экстремальных условиях. Устройства не подвержены воздействию влаги, обладают устойчивостью к механическим повреждениям и ударным нагрузкам. Помимо этого, они продолжают нормально работать как при низких, так и слишком высоких температурах. Производитель также оснастил ноутбуки емкими аккумуляторами, рассчитанными на 10 часов автономной работы.

На российском рынке представлено две модификации лэптопа, построенные на процессоре Intel Core i7. Отличаются устройства лишь диагональю дисплея и объемом встроенной памяти. Так, в первой модели (EN714-51W) используется 14-дюймовый экран и 256 гБ памяти, а во второй (EN715-51W) – 15,6 дюймов и 512 Гб. Оба аппарата снабжены сканером отпечатка пальца.