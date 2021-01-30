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«Северо-Западное УГМС» уведомляет жителей Ленинградской области о сильном снегопаде в субботу, 30 января. Сообщается, что снегом заметет большую территорию области и лишь в некоторых районах осадки будут умеренными.

Кроме того, с наступлением темноты стоит ожидать традиционного понижения атмосферного давления. Ночью скорость северо-восточного ветра составит от 3 до 8 метров в секунду. Днем он изменит направление на юго-восточное, однако скорость не изменится.

Температура воздуха практически на всей территории региона составит от 0 до минус пяти градусов как в дневное, так и в ночное время.

Управление МЧС предупреждает автолюбителей о значительном ухудшении видимости на дорогах из-за снегопада, а также о гололедице. Водителям рекомендуют ограничить поездки или полностью отказаться от них на период непогоды.

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