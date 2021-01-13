Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

1 января 13-летний подросток из Владимира чуть не погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта. Произошло это на ул. Нижняя Дуброва в одиннадцатом доме.

Известно, что подросток ехал на лифте на самый верх, однако кабина остановилась на четвертом этаже. Немного подождав, мальчик решил выбраться сам. Ему удалось открыть дверь, но поднимаясь на этаж, он сорвался и свалился вниз с высоты.

Соседи мальчика вызвали сотрудников МЧС, которые вытащили ребенка из шахты. К счастью, он выжил, однако состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое. Все дело в том, что при падении подросток получил несколько сложных переломов. Сейчас он находится в областной больнице под наблюдением врачей.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах происшествия, выясняют, почему застрял лифт, и каким образом подростку удалось открыть двери.

Вам может понравиться

Истребители Су-35 поступили на вооружение дальневосточной группировки войск

Подразделения ПВО и ВВС Восточного военного округа получили три новых истребителя Су-35С,…

В Выборгском районе предприниматель на BMW обстрелял экскаватор и метнул в него гранату

В Ленобласти неизвестный подорвал экскаватор гранатой, а потом умер по непонятным причинам.…

В Калифорнии скончался один из самых кровожадных серийных убийц в США

В одной из калифорнийских больниц 30 декабря скончался 80-летний маньяк Самюэль Литтл.…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 января – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 2 января – небольшой снег, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 января – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 января – пасмурно, до -13 °C | Королев: погода, 2 января – переменная облачность, до 4 °C | Подольск: погода, 2 января – небольшой снег, до 0 °C | Армавир: погода, 2 января – облачно с прояснениями, до 11 °C |