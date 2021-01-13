1 января 13-летний подросток из Владимира чуть не погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта. Произошло это на ул. Нижняя Дуброва в одиннадцатом доме.

Известно, что подросток ехал на лифте на самый верх, однако кабина остановилась на четвертом этаже. Немного подождав, мальчик решил выбраться сам. Ему удалось открыть дверь, но поднимаясь на этаж, он сорвался и свалился вниз с высоты.

Соседи мальчика вызвали сотрудников МЧС, которые вытащили ребенка из шахты. К счастью, он выжил, однако состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое. Все дело в том, что при падении подросток получил несколько сложных переломов. Сейчас он находится в областной больнице под наблюдением врачей.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах происшествия, выясняют, почему застрял лифт, и каким образом подростку удалось открыть двери.