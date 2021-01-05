Постоянный автор издания The National Interest Питер Сучиу решил развеять сомнения скептиков в отношении российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» и провел необходимые расчеты, ориентируясь на результаты уже прошедших испытаний.

В результате у него получилось, что 1000 километров до цели боеприпас пролетит буквально за 7 минут. При этом точность попадания составит не более двух метров, что является поразительным результатом для столь большого расстояния.

Автор также упомянул о ядерной боеголовке, которой будет оснащаться российская ракета. Он отметил, что данных по ней РФ не приводит и найти что-либо в свободном доступе не представляется возможным. Впрочем, это не помешало нескольким военным экспертам США выдвинуть свои предположения по поводу характеристик боевой части.

Так, по мнению ряда специалистов, 300-килограммовая боеголовка, которая вполне может использоваться на «Цирконе», несколько замедлит его полет. Кроме того, она уменьшит и дальность поражения цели до 700 километров, так как снизит аэродинамические характеристики и увеличит общий вес.