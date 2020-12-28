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Исследования коронавирусной инфекции часто приносят все новые и новые необычные «сюрпризы». Так, многие люди, которые уже выздоровели от Covid-19, рассказали о том, что через некоторое время начали чувствовать запахи, которых на самом деле нет. Причем у каждого из пациентов эти ощущения разные. Кому-то мерещиться запах гари, а кто-то сообщает о настойчивом рыбном аромате.

Ответ на загадку «несуществующих запахов» дал профессор из Индии Нирмал Кумар. Он пояснил, что SARS-CoV-2 относится к группе нейротропных вирусов, которые «шокируют» нервную систему человека и при попадании в организм поражают не только слизистую, но и нервные окончания нёба. Именно поэтому и появляются непонятные запахи, а иногда и странные привкусы.

Чтобы избавиться от навязчивых несуществующих ароматов, эксперты советуют развивать обоняние. Для этой цели нужно время от времени вдыхать запахи цветов или цитрусовых. Достаточно 20 секунд такой «тренировки», чтобы за несколько недель отделаться от неприятного последствия инфекции.

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