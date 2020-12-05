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В Московской области за прошедшие 24 часа было выявлено 1223 жителя региона, заразившегося коронавирусом. Теперь общее количество с начала пандемии достигло 115 694 человека.

Больше всего заболевших выявили в Красногорске. Здесь появилось 246 новых пациентов с Covid-19. Гораздо меньше случаев зафиксировано в Мытищах (86), Королеве (78) и Подольске (60).

Скончались от коронавируса или связанных с ним осложнений 33 пациента за минувшие 24 часа. С начала пандемии Covid унес уже жизни 2193 человек.

За сутки сумели победить болезнь 1120 человек. Повторные тесты не обнаружили у них коронавирусной инфекции. Всего с апреля выздоровело 82 704 жителя Московской области.

Среди городских округов с начала пандемии первое место занимает Королев, где был зафиксирован 7551 случай заражения. На второй и третьей позициях – Красногорск (7303) и Подольск (5889).

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  • Анна
  • 04.12.2020
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