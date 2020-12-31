Пациенты, которые болеют коронавирусной инфекцией в легкой форме или переносят ее бессимптомно, могут долго страдать от последствий заболевания, заявил японский врач Коити Хирахата. Он подчеркнул, что некоторые осложнения, которые появляются у таких больных, вполне могут остаться на всю жизнь.

По словам специалиста клиники Hirahata clinic, в базу данных учреждения уже внесено около четырехсот пациентов, которые до сих пор не могут победить последствия бессимптомного коронавируса и легкой формы Covid-19. В основном это женщины и мужчины в возрасте до 40-50 лет. Причем первые страдают от осложнений гораздо чаще.

Основные симптомы, которые возникают у таких пациентов – это сильная слабость, которая может продолжаться долгие годы, когнитивные нарушения, головные боли, потеря или появление серьезных проблем с обонянием. Также многие выздоровевшие от бессимптомного Covid страдают от депрессивных состояний и затрудненного дыхания.

Еще одно осложнение – это синдром постоянной усталости, который появляется либо сразу после выздоровление, либо через несколько недель или даже месяцев. Пациенты с этой проблемой испытывают сложности в выполнении даже несложных повседневных дел, поэтому со временем могут стать лежачими больными.