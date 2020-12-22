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Японские СМИ опубликовали новый материал о российском лимузине Aurus Senat, который использует лидер РФ Владимир Путин, сравнив его с британским автомобилем Rolls-Royce.

В Японии данный автомобиль впервые появился летом 2019 года, когда российский президент прибыл на саммит G20, прошедший в городе Осака. Ранее Путин в рамках поездок за рубеж перемещался на представительских моделях немецкой марки Mercedes-Benz, поэтому новый лимузин главы российского государства вызвал немалый интерес у японцев.

Журналисты рассказали историю создания новой машины из РФ, указав, что ее разработка была профинансирована из госбюджета. Они также указали, что автомобили марки Aurus сейчас могут приобрести все желающие. Более того, РФ уже смогла реализовать несколько сотен данных авто.

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