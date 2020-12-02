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В тройке лидеров среди производителей мобильной техники произошли существенные изменения. Из нее выбыла компания Apple, которую обошел китайский бренд Xiaomi, сумевший продать большее количество смартфонов.

Известно, что компания Xiaomi за третий квартал текущего года сделала мощный рывок, увеличив продажи сотовых телефонов на 34,9 процента. Объем продаж iPhone, напротив, уменьшился на 0,6 процента, что и стоило ей третьей позиции на рынке.

Лидером же по-прежнему остается южнокорейская компания Samsung. Ее доля продаж смартфонов на мировом рынке составляет 22 процента. Вторую позицию занимает китайский бренд Huawei, который из-за американских санкций уменьшил продажи на 21,3% в сравнении с прошлым годом. Сейчас его доля на рынке составляет 14,1 процента. Напомним, что всего за период с июля по сентябрь было реализовано 366,7 миллионов сотовых телефонов.

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