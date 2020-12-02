Китайский производитель гаджетов Xiaomi представил на российском рынке «убийц флагманов» Mi 10T и 10T Pro, которые можно будет купить за 45 000 и 50 000 рублей соответственно.

Обе модели оснащены IPS-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400 на 1080 точек, на котором имеется перфорация для 20-мегапиксельной передней камеры. В качестве «сердца» у них выступает процессор Snapdragon 865. Объем ОЗУ у смартфонов составляет 8 ГБ, а ПЗУ – 256 ГБ. Они поддерживают работу Wi-Fi 6.

Сзади устройств установлена тройная камера, однако если у «младшей» версии объективы имеют разрешение 5, 13 и 64 мегапикселя, то у «старшей»: 5, 13 и 108 мегапикселей. На обоих смартфонах установлена аккумуляторная батарея, емкость которой составляет 5 000 мА*ч. Первые покупатели девайсов получат различные подарки.