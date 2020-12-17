Врач-невропатолог Марат Якупов рассказал о том, что долго держать смартфон на близком расстоянии опасно для здоровья. От электромагнитных волн, излучаемых устройством, со временем начинает болеть голова, человек чувствует хроническую усталость, становится раздражительным.

Чтобы избежать появления таких симптомов, желательно сократить время использования смартфона. Эксперт также рекомендует исключить контакт устройства с головой. Совершать и принимать звонки можно с помощью функции громкой связи либо специальной гарнитуры. Это уменьшит воздействие электромагнитного излучения.

Кроме того, врач посоветовал носить телефон в сумке, а не в карманах. Уменьшить вред для нервной системы поможет также выбор в пользу устройства с минимальной мощностью. Но главное все же – стараться держать девайс подальше от себя.