Реаниматолог и анестезиолог каспийской больницы Алок Мишра заявил, что многие пациенты с коронавирусом сами доводят себя до тяжелого состояния, так как принимают «лошадиные» дозы антибиотиков, даже не пытаясь обращаться к врачу. Он рассказал реальный случай из практики, когда дети «лечили» маму антибактериальными препаратами, из-за чего она позже умерла в больнице.

По словам специалиста, от больших доз антибиотиков иммунитет человека буквально выжигается, а в легких появляются тромбы, существенно затрудняющие дыхание. Медик настоятельно рекомендует не использовать эти препараты, так как их можно употреблять исключительно по назначению врача. И только при наличии соответствующих осложнений коронавирусной инфекции.

Врач рекомендует прислушиваться к своему организму. Если кашель, температура, исчезновение вкуса и обоняния не проходят в течение несколько дней, что указывает на Covid-19, необходимо обращаться в медицинское учреждение, чтобы получить адекватную схему лечения.