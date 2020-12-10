Популярный телеведущий и опытный врач Евгений Комаровский назвал потерю обоняния при Covid-19 очень опасным симптомом. По его словам, иногда эта проблема может нести в себе серьезную угрозу для жизни человека.

К примеру, при утечке газа, возгорании электропроводки или возникновении пожара по любой другой причине человек не сможет почувствовать запах гари или дыма. Из-за этого он может не только серьезно пострадать, но и погибнуть. К счастью, сегодня можно решить эту проблему с помощью датчиков, которые своевременно обнаружат аварийную ситуацию и помогут вызвать помощь.

Кроме того, из-за отсутствия обоняния можно получить опасное пищевое отравление. А все из-за того, что человек, страдающий от коронавируса, не сможет учуять неприятный запах несвежих продуктов. Чтобы избежать этого, необходимо выбрасывать те лакомства, которые давно хранятся в холодильнике и смотреть на срок годности при покупке новой еды.