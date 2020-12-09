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Несколько сотрудников медицинских учреждений Волгограда заразились коронавирусной инфекцией уже после первой инъекции вакцины «Спутник V». Зампредседателя комитета здравоохранения региона Елена Краснова предполагает, что причиной этому является неправильный результат ПЦР-теста.

Краснова считает, что до того, как сделать прививку, медики уже были заражены коронавирусом. Перед инъекцией всем делали тестирование, однако случаи, когда ПЦР-тест демонстрирует некорректный результат сейчас никого не удивляют.

По словам чиновника, из медиков, которые уже успели сделать обе инъекции, коронавирусом не заболел никто. Краснова отметила, что необходимо в обязательном порядке делать две прививки. Первая из них формирует лишь поверхностный иммунитет, поэтому риск заражения после нее остается. Промежуток между двумя инъекциями должен составлять 3 недели.

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