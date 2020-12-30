Беспилотники, успешно использованные Азербайджаном в конфликте на территории Нагорного Карабаха, сейчас являются настоящим военным хитом. Они привлекли внимание многих стран мира, и Великобритания не стала исключением. Сейчас она тоже хочет беспилотники и намеревается начать их производство в самое ближайшее время.

Начало программы создания ударно-разведывательных дронов, которые станут частью Королевских ВВС, намечено на следующий год. Сообщается, что все затраты на их разработку уже внесены в бюджет.

Перед конструкторами стоит задача создать такой беспилотный аппарат, который обойдется относительно недорого, но по эффективности в боевых условиях не будет уступать турецкому «Байрактару». Предполагается, что радиус действия британских БПЛА составит около 100-150 километров.

Помимо разработки собственных беспилотных аппаратов, Великобритания намеревается также приобрести уже готовые дроны. Пока точно неизвестно, на каких БПЛА она остановит свой выбор, однако некоторые эксперты считают, что это будет именно Bayraktar. Во всяком случае пока руководство ВВС посматривает в сторону Турции, которая поразила весь мир своими боевыми дронами.