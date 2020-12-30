Владельцы наушников AirPods Max, недавно появившихся на рынке, пожаловались на одну странность, возникающую в процессе использования устройства. При длительном прослушивании музыки практически у всех изделий на амбушюрах начинает скапливаться конденсат.

Эксперты считают, что эта проблема появляется из-за того, что новый гаджет от Apple слишком уж плотно прилегает к уху, из-за чего к внутренней стороне амбушюр не поступает воздух.

Многие пользователи сообщили, что незначительное количество конденсата не причиняет особого дискомфорта. Однако из-за него система, призванная обнаруживать наушники на голове владельца, функционирует некорректно.

Напомним, что в России AirPods Max можно приобрести за 63 тысячи рублей. Несмотря на довольно высокую цену, все поступившие в продажу аудиогаджеты были раскуплены в мгновение ока. Сейчас имеется возможность сделать на них предзаказ, однако продавцы сразу предупреждают, что ждать придется 2-3 месяца.