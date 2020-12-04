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«Драконовские меры», предпринимаемые китайскими властями, помогли им справиться с пандемией коронавируса. Сейчас, когда в Европе и США все сметает на своем пути вторая волна Covid, Поднебесная империя чувствует себя гораздо спокойнее.

Профессор Артем Гиль, представляющий Сеченовский университет, рассказал, что очень жесткие меры, совершенно несравнимые с теми, что предпринимаются в США, являются главной причиной успешной борьбы с коронавирусом. В качестве примера эксперт привел вспышку заболевания в пульмонологической клинике города Циндао. После выявления там сразу 13 заразившихся, власти устроили тотальное тестирование на Covid, в котором пришлось принять участие всем жителям. Одиннадцать миллионов тестов было сделано всего за несколько дней.

Кроме того, после вспышки «полетели головы» главы комиссии по здравоохранению, а также главного врача клиники, допустившего распространение коронавируса.

Кроме того, Гиль рассказал о нескольких случаях, когда Китай возвращал в свои аэропорты находящиеся в воздухе самолеты, в которых хотя бы один из пассажиров не делал тестирование.

По словам эксперта, США и другие страны мира на такие меры вряд ли пойдут. Даже несмотря на то, Китай является ярким примером их эффективности.

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