Авария со смертельным исходом произошла в Гатчинском р-не на дороге «Кемполово-Шапки». Водитель автомобиля «Лада Ларгус» потерял контроль над транспортным средством, которое внезапно скатилось в кювет и врезалось в дерево на 41 километре шоссе. Машина также перевернулась, в результате чего погиб один из пассажиров.

Водителя и женщину-пассажира «Скорая помощь» отвезла в ближайшее медицинское учреждение. Но владелец «Лады» не стал дожидаться осмотра медиков и скрылся прямо из больницы.

Сбежал водитель недалеко. Через несколько часов представители правоохранительных органов нашли его дома и задержали. Покинув больницу, виновник ДТП закрылся в собственной квартире и напился. Теперь ему предстоит дождаться завершения следствия и предстать перед судом за нарушение ПДД, повлекшее смерть.