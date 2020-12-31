65-летний главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов раскрыл размер своей пенсии в эфире программы «#дайДудя», которая выходит на YouTube-канале радиостанции. Он отметил, что не имеет права рассказывать о своей зарплате, но на пенсионные выплаты это ограничение не распространяется.

По словам Венедиктова, он ежемесячно получает 21 тысячу рублей пенсии.

Напомним, что ранее разговор шел и о пенсионных выплатах других известных людей. Так, Анатолий Вассерман заявил о своем недовольстве их размером, так как государство выплачивает ему лишь четверть получаемых ежемесячно доходов.

Самой маленькой оказалась пенсия композитора и исполнителя Юрия Лозы – он получает только 12 тыс. рублей. Телеведущему Дмитрию Диброву платят 33 тысячи, Борису Моисееву – 30 000, а Светлане Моргуновой, которая была диктором еще советского телевидения – 50 тысяч рублей.