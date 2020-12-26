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В информагентстве The Guardian сообщили, что на территории Британии стартовало тестирование новейшего препарата, способного защитить человека от заражения коронавирусом.

Новое средство, базирующееся на использовании антител, было изготовлено лондонскими исследователями и специалистами компании AstraZeneca. Отмечается, что оно сможет наделять людей мгновенным иммунитетом от коронавирусной инфекции, защищая их на протяжении продолжительного периода времени (от шести до двенадцати месяцев).

Указывается, что если лекарство будет одобрено к применению, то оно появится в свободном доступе уже весной следующего года. Его планируется предоставлять в виде первой помощи пациентам медучреждений и постояльцам домов престарелых.

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