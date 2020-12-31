Депутат ВРУ Вадим Рабинович, представляющий партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» вспомнил о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского о том, что «он не лох какой-то». По словам парламентария, это высказывание – подтверждение того, что президент ведет политику «надругательства над простыми гражданами».

Рабинович заявил, что глава государства действительно не считает себя «лохом» и им не является. Зато он примеривает это обидное звание к украинским гражданам. Во всяком случаям к той их части, которая поверила, что президент Зеленский способен построить совершенно новую страну и отдала ему свои голоса.

По мнению Рабиновича, со стороны нынешнего лидера это был не просто обман, а надругательство над простыми украинцами.

Депутат также высказал мнение, что для управления страной все же требуется опыт политика, а не сценического артиста, коим был Зеленский до победы на выборах президента. Без опыта и элементарных знаний он вместе со своей командой разочаровал граждан и не смог оправдать их надежд на лучшее.