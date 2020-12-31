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В городе Борзя, что в Забайкалье, произошла массовая драка, в которой принимали участие военнослужащие российской армии. Сообщается, что в ней принимало участие больше 50 человек, поэтому полиция, приехавшая на вызов, была вынуждена привлекать своих военных коллег и подразделение ОМОНа.

Причина драки оказалась классической – один из гостей кафе «Байкал», в котором проводился новогодний корпоратив, начал приставать к женщине. Ее спутник попытался заступиться, что и спровоцировало потасовку. Вскоре к ней присоединились участники с обеих сторон – военнослужащие и лица кавказской национальности. Полицейские, которые приехали на место происшествия, расписались в собственном бессилии остановить такое побоище и вызвали помощь.

Командование гарнизона, базирующегося в городе Борзя, уже проводит проверку по факту драки с привлечением полиции. Пресс-служба УМВД по региону в настоящий момент не дает никаких комментариев.

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