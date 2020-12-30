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В Воронеже организована проверка по факту оставления воспитателями детсада девочки на улице.

Как сообщается, 29 декабря прохожие заметили плачущую девочку. Выяснилось, что она гуляла вместе с воспитательницей и другими детьми, и в какой-то момент отстала от своей группы, вспомнив о забытой игрушке и решив забрать её. Отмечается, что девочка является воспитанницей детского сада №181. Она пробыла одна на улице совсем недолго, но уже успела испугаться.

Воспитательница вскоре заметила отсутствие девочки и вернулась за ней, оставив остальных детей под присмотром другой сотрудницы детсада. Несмотря на то, что вся ситуация заняла всего лишь несколько минут, администрация детсада уже провела с воспитательницей разъяснительную беседу о недопустимости подобных ситуаций.

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