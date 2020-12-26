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Алексей Гержик, возглавляющий Министерство дорожной инфраструктуры и транспорта в столичном регионе, поведал о рекордном количестве специальной техники, задействованном в очистке дорог от снега. По его словам, в уборке приняло участие 1800 машин и 2600 рабочих.

Снегопад в Москве продолжается – сейчас насыпало почти 7 сантиметров снега, который оперативно убирается дорожными службами. На текущий момент очищено 10 000 дорог в пределах муниципальных округов, а также почти 15 километров трасс областного значения.

Министр подчеркнул, что дорожные службы готовы и к возможному ухудшению погодных условий. Если потребуется, то на дорогах Подмосковья появятся дополнительные машины, которые справятся с уборкой любых объемов снега.

Напомним, что ранее Минтранс Московской области посоветовал водителям соблюдать осторожность на заснеженных трассах и по возможности пользоваться общественным транспортом.

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