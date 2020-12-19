На пересечении улиц Полевой и Флотской в Тюмени не смогли разминуться отечественная «семерка» и две иномарки – Nissan и Volkswagen Polo. Пресс-служба ГИБДД по региону уже сообщила, что виновником аварии является водитель ВАЗ-2107 – он должен был пропустить «Фольксваген», прежде чем делать поворот, однако решил «проскочить».

После удара детище немецкого автопрома вылетело на тротуар и внезапно вспыхнуло. Пламя тут же перекинулось на находящийся рядом дом, который получил ряд повреждений. Впрочем, по сообщению правоохранительных органов, загорелись нежилые помещения частного строения.

Больше всего повезло владельцу автомобиля Nissan – его машину задело лишь по касательной и серьезных повреждений она не получила. «Фольксваген» полностью сгорел до приезда пожарных. Помимо этого пострадала одна из стен дома. Водители столкнувшихся машин также получили травмы, но все остались живы. Один из участников ДТП отделался ушибом коленного сустава, а другому диагностировали сотрясение мозга.