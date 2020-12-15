На перекрестке улиц Ленина и Кирова в Калуге произошло ДТП с каретой «Скорой помощи». Пытаясь выполнить поворот налево, она внезапно столкнулась с автомобилем Ravon, двигавшемся по прямой. В результате сильного удара машина перевернулась на бок.

Легковой автомобиль получил несколько повреждений. Пострадавших в аварии нет. По предварительным данным, в «Скорой» пациентов не было.

Инспекторы дорожно-патрульной службы частично перекрыли движение по перекрестку. Подробности ДТП выясняются прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов.

В сети появилось видео этого дорожно-транспортного происшествия, которое сняли очевидцы. На нем хорошо видно, как карета «Скорой» пытается выполнить поворот, но сталкивается с такси и заваливается на бок.