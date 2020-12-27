читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подводя итоги уходящего года, игровой онлайн-сервис Steam привел рейтинг наиболее успешных проектов, которые сумели «выстрелить» в 2020-м. В качестве критериев оценки использовались количество продаж той или иной видеоигры, а также покупки дополнительного контента к ней и транзакции, совершаемые геймерами уже внутри сюжета.

Лучшими новыми играми названы Fall Guys, DOOM Eternal и появившаяся совсем недавно Cyberpunk 2077, которая в настоящий момент испытывает серьезные проблемы со стабильностью.

Также в рейтинге оказались и некоторые проекты, которые появились в Steam ранее. К ним относятся CS:GO, Rainbow Six Siege, GTA 5 и Destiny 2.

Отдельно стоит упомянуть игры Borderlands 3, Death Stranding, Resident Evil 3 и ряд других, которые за 14 дней после появления на игровом сервисе принесли наибольшую сумму выручки.

Вам может понравиться

За 5 недель реализовано почти 4 миллиона консолей Sony PlayStation 5

Количество реализованных игровых консолей Sony PlayStation 5 всего за пять недель достигло…

Сбер представил сервис для запуска современных игр на телевизорах без консоли

В пятницу стремительно развивающаяся сфера облачного гейминга пополнилась новым сервисом SberPlay, разработанным…

Cyberpunk 2077 признана самой красивой игрой 2020 года

Специалисты из технического подразделения Digital Foundry составили список игр, вышедших в текущем…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 декабря – переменная облачность, до -7 °C | город Мытищи: погода, 27 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 декабря – небольшой снег, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 декабря – небольшой снег, до -14 °C | Королев: погода, 27 декабря – небольшой дождь, до 1 °C | Подольск: погода, 27 декабря – небольшая облачность, до -6 °C | Армавир: погода, 27 декабря – пасмурно, до 10 °C |