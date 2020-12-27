Подводя итоги уходящего года, игровой онлайн-сервис Steam привел рейтинг наиболее успешных проектов, которые сумели «выстрелить» в 2020-м. В качестве критериев оценки использовались количество продаж той или иной видеоигры, а также покупки дополнительного контента к ней и транзакции, совершаемые геймерами уже внутри сюжета.

Лучшими новыми играми названы Fall Guys, DOOM Eternal и появившаяся совсем недавно Cyberpunk 2077, которая в настоящий момент испытывает серьезные проблемы со стабильностью.

Также в рейтинге оказались и некоторые проекты, которые появились в Steam ранее. К ним относятся CS:GO, Rainbow Six Siege, GTA 5 и Destiny 2.

Отдельно стоит упомянуть игры Borderlands 3, Death Stranding, Resident Evil 3 и ряд других, которые за 14 дней после появления на игровом сервисе принесли наибольшую сумму выручки.