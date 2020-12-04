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Американскими исследователями была воссоздана модель поражения человеческих легких после заражения коронавирусом.

Отмечается, что в некоторых случаях хватает 60 минут на то, чтобы коронавирусная инфекция осуществила захват клеток легких. После попадания в организм она начинает создавать в нем хаос, изменяя активность белка. Истощив легочные клетки, COVID-19 оставляет их, распространяясь на другие органы.

В результате легкие получают обширные повреждения, что негативно сказывается на состоянии больного, из-за чего ему может потребоваться искусственная вентиляция. Данная информация может помочь ученым в борьбе с коронавирусом.

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