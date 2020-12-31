Эксперты портала «Колёса.ру» опубликовали рендерные изображения со своим видением нового автомобиля «Лада Веста», которые созданы на основе ранее представленной информации об изменениях в дизайне машины. В частности, они полностью изменили лицевую часть, снабдив ее фарами, аналогичными оптике авто Dacia Logan/Sandero.

Кроме того, специалисты сделали более наглядными обещанные изменения во внешнем виде крыльев, бампера и капота.

На изображении кормовой части хорошо видна принципиально новая крышка багажника, а также лишь немного подредактированный задний бампер. Также эксперты заменили «родную» оптику на новую, которая смотрится более элегантно.

Напомним, что измененная «Лада Веста» должна появиться на рынке ближе к концу следующего или к весне 2022 года. Все подробности ее технических характеристик и дизайна интерьера тщательно скрываются, однако эксперты уверены, что внутри салона появится мультимедийная система с большим дисплеем. Также они предполагают, что дизайнеры внесут изменения во внешний вид передней панели и в дверные карты.