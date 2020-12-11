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В рамках The Game Awards Show компания BioWare неожиданно анонсирована новую часть Mass Effect.

В трейлере демонстрируется «полёт» через галактики и ледяная планета с останками мёртвого Жнеца. В кадре появляется женщина из расы азари, весьма похожая на Лиару из команды капитана Шепарда. Она выкапывает часть снаряжения с нашивкой N7, что может намекать на то, что Шепард может быть жив, или играет важную роль. Кроме того, это указывает на то, что одна из концовок игры может стать каноном.

Как отмечается, азари являются долгожителями и живут около тысячи лет. Таким образом, сюжет предстоящей игры может происходить намного позже оригинальной трилогии.

Официального названия предстоящая игра на данный момент не имеет, и её называют The next Mass Effect.

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