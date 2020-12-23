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Грузовой автомобиль «Урал-53059», запатентованный в России, станет наиболее защищенным среди всей подобной техники. Известно, что он способен выдерживать взрывы и обстрелы из автоматического оружия 14,5-миллиметровыми пулями. Также на него можно устанавливать надстройки, легко превращая грузовик в пассажирскую машину.

Автомобиль относится к линейке «Тайфун-У» которая разрабатывается по заказу Минобороны еще с 2015 года. Он является самым компактным в серии, но по уровню защиты превосходит все остальные модели. Даже если под машиной взорвется 8 килограммов тротила, она останется невредимой.

Напомним, что ранее производитель анонсировал выход на рынок автодома «Урал Next», за кабиной которого располагается жилой модуль. В нем установлен генератор для автономного электроснабжения, два кондиционера, инверторный источник энергии, а также система отопления «теплый пол». Приобретение такого авто обойдется в 16,5 миллионов рублей.

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