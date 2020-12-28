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Известная российская компания Caviar, которая превращает iPhone в настоящие произведения искусства и поражает воображение собственным дизайном этих устройств, добралась и до наушников Apple AirPods Max. Она разработала премиальную коллекцию, включающую в себя всего два эксклюзивных варианта.

Качественно переработанные модели от Caviar отличаются друг от друга только цветами. Apple AirPods Max Gold White выполнены в белой цветовой гамме, а Gold Black, соответственно – в черной. При этом отдельные детали наушников изготовлены из чистого золота 750 пробы и натуральной крокодиловой кожи.

Впечатляет не только шикарный внешний вид устройств, но и их цена. Любую из моделей можно приобрести за 6 990 000 рублей. Напомним, что наушники от Apple без столь роскошной отделки предлагаются более, чем в 100 раз дешевле – за 62 990 рублей. Но продукция Caviar выпускается лишь в единичном экземпляром и является по-настоящему эксклюзивной.

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