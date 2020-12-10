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Владельцы автомобилей, которые устанавливают газобаллонное оборудование, в течение года будут платить лишь половину транспортного налога. Такое решение приняла областная Дума столичного региона.

Действие нового регионального закона распространяется не только на авто, но и на мотороллеры, мотоциклы и автобусы, работающие на газовом топливе. Олег Григорьев, возглавляющий комитет по вопросам транспортной инфраструктуры, информатизации и связи, пояснил, что норма предполагает введение льготного налогообложения. Воспользоваться его преимуществами смогут все, кто ездит на газе.

Он также предположил, что налоговая льгота в размере 50 процентов станет хорошим стимулом для установки газобаллонного оборудования на все виды транспорта. По словам Григорьева, переход на газовое топливо позитивно сказывается на экологической обстановке, а также дает возможность владельцам авто сэкономить деньги.

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