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Со станции Подольск стартовал «новогодний экспресс» – специальный автобус, украшенный к празднику, который в течение нескольких дней будет подменять один из городских рейсов в разных населенных пунктах Московской области.

Замглавы подмосковного Минтранса Анна Кротова сообщила, что идея с «новогодним экспрессом» позволит создать в Подольске праздничную атмосферу, а также сделать приятный сюрприз жителям.

На крыше автобуса установили трехметровую новогоднюю елку, а кузов украсили гирляндами и хвойными ветвями. Пассажиры, которым посчастливится попасть именно на этот рейс, поздравят Снегурочка и Дед Мороз.

Сейчас «новогодний экспресс» направляется в Домодедово, чтобы заменить там маршрут №3.

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