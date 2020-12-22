Около 7 тысяч лет назад охотники изготавливали наконечники для стрел из костей своих соплеменников. Такой вывод сделали археологи из Лейденского университета, которые исследовали около тысячи таких наконечников, ранее обнаруженных на побережье Северного моря в Нидерландах.

Ученые отмечают, что оружие сильно повреждено, так как оно особым образом обрабатывалось, а потом длительное время находилось в воде. Поэтому чтобы установить, какой именно материал применялся в их изготовлении, специалистам пришлось прибегать к масс-спектрометрии. Анализ 10 наконечников, которые в разное время были найдены в дельтах Шельды и Рейна, показал, что два из них точно изготовлены из человеческой кости.

Возглавляющий исследование археолог Джоаннес Декор поведал о том, что охотники мезолита подходили к выбору материала очень тщательно. Они брали для изготовления наконечников останки лишь тех своих соплеменников, которым сопутствовала удача и которые обладали незаурядным мастерством.

Появление на голландских берегах наконечников стрел объясняется тем, что в эпоху мезолита современная территория Нидерландов соединялась с Великобританией. Участок суши, который находился между этими государствами, ученые называют Доггерлендом. Со временем он полностью погрузился в воды Северного моря, однако артефакты, время от времени оказывающиеся на берегу, доказывают, что в ту далекую эпоху на Доггерленде жили и древние люди, и животные.