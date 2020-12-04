В управлении МВД по Ленобласти сообщили о том, что на территории Всеволожского района случилась дорожная авария, унесшая жизнь шестидесятилетней пенсионерки.

Отмечается, что данное происшествие случилось вчера, 3 декабря, примерно полседьмого вечера на автотрассе, ведущей из Мяглово в Колу. Водитель иномарки наехал на пожилую женщину, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ходе столкновения пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы, поэтому умерла еще до приезда медиков. На месте инцидента сейчас работают полицейские, которые пытаются установить все обстоятельства случившегося. Обсуждается вопрос о заведении уголовного дела.