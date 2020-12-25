В Саратове рядом с домом №137 по ул. Рахова произошло массовое ДТП, из-за чего ГИБДД было вынуждено перекрыть движение практически по всем центральным улицам города. Все началось с владелицы дорогостоящей модели BMW, которая потеряла контроль над дорогой и протаранила едущую впереди «Ниву».

От внезапного точка «Нива» врезалась в Renault Sandero, после чего жертвами аварии стало еще шесть автомобилей – еще один BMW, Lada Granta, внедорожник Mitsubishi Outlander, Hyundai i30, Kia Ceed и Hyundai i30. Мало того, косвенно пострадал из-за аварии еще и автомобиль Lexus. Его водитель опрометчиво решил объехать возникшую пробку по тротуару, но не рассчитал свои возможности и остался без заднего бампера.

Сообщается, что никто из водителей автомобилей не пострадал. На место происшествия выехали представители Госавтоинспекции, которым предстоит разобраться, кто прав и кто виноват.