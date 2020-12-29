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Старшая медсестра ковидного отделения ЦМСЧ № 38 разместила в интернете фотографию, на которой запечатлена трогательная картина – сразу три врача располагаются на полу рядом с кроватью пациента с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

В ответ на вопросы комментаторов сотрудница больницы рассказала, что у мужчины внезапно начался приступ паники, из-за чего он попытался выдернуть капельницу и сорвать с лица кислородную маску. К больному тут же примчались волонтеры, которые не дали этого сделать, а также контролировали поведение пациента. Они всю ночь пролежали на полу, наблюдая за мужчиной, чтобы исключить повторение приступа.

В настоящий момент больной находится в палате интенсивной терапии, его состояние удалось стабилизировать. Руководство медицинского учреждения сообщило, что волонтерам, которые провели ночь у его койки, выдадут благодарственные листы. Также сообщается о подарках и о предоставлении возможности трудоустройства в больнице.

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