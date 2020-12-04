Представители правительства Ленинградской области сообщили о появлении сразу двенадцати новых мобильных установок, наблюдающих за соблюдением ПДД на трассах региона.

Передвижные комплексы способны следить за тем, чтобы водители не нарушали скоростной режим, а также не осуществляли развороты в неположенных местах и не нарушали правила остановки. Все они могут функционировать на протяжении целых суток без подзарядки. Новое оборудование способно измерять скорость в промежутке от 2 до 350 км/ч.

Данная техника также записывает нарушения на камеру в высоком разрешении. При необходимости ее можно настроить на розыск автомобилей, указав нужные характеристики. Четыре «ловушки» были размещены на федеральных трассах, а остальные – на региональных.