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В комментарии под одним из постов губернатора Ленобласти Александра Дрозденко жительница региона поинтересовалась, как будет решаться проблема с медикаментами от Covid-19. Она написала, что в аптеках наблюдается дефицит антибиотиков, так как в последний раз их привозили еще в конце ноября.

Эту информацию подтвердил областной комитет здравоохранения. Его представители сообщили, что лекарства востребованы медицинскими учреждениями, куда их и направляют в первую очередь. В аптеки же попадают лишь остатки, которых недостаточно, чтобы удовлетворить спрос.

По мнению представителей комитета, проблема с лекарствами возникла из-за того, что потребности в лекарствах сильно выросли из-за пандемии коронавируса. А предложений становится все меньше, так как фармацевтическая промышленность не справляется с производством препаратов в столь больших объемах.

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