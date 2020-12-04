Специалисты из Китая заявили о создании мощнейшего квантового компьютера, аналогов которого в настоящее время нет.

Как сообщается, разработкой занималась команда во главе с Цзянь-Вэй Пэном из Университета науки. Созданный ими компьютер работает в 100 триллионов раз быстрее по сравнению с любым самым современным компьютером. Также указывается, что он может генерировать 76 фотонных частиц. На разработку этого устройства ушло около 20-ти лет, оно получило название Jiuzhang.

Для сравнения приводится японский суперкомпьютер Fugaku. Он считается самым мощным в мире, но, как сообщается, ему потребовалось бы около 600 миллионов лет для того, чтобы провести вычисления, которые у Jiuzhang заняли 200 секунд. В сравнении с 53-кубитным компьютером Google устройство Китая работает в 10 миллиардов раз быстрее.

Отмечается, что повышение скорости проведения квантовых вычислений позволит совершить прогресс в таких областях, как физика и химия, и ряде других.