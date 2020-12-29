Во времена неолита на территории Израиля находился город Тель-Дор, в котором находилось множество поселений. Этот факт давно подтвержден, но ученые никак не могли выяснить, по какой причине этот древний населенный пункт прекратил свое существование. Недавние исследования в его окрестностях все же позволили разгадать загадку исчезновения города.

Проводя раскопки, ученые вдруг наткнулись на слой, на котором нашли окаменевшие раковины и осадочные породы. Также в некоторых местах были обнаружены следы морских животных. Это позволило сделать вывод, что город уничтожил сильнейший цунами.

Произошло это примерно 9,9 тысяч лет назад. Город, который располагался вдали от морского побережья, стал жертвой океана. Обнаруженные археологами следы сейсмической активности указывают на то, что гигантская волна была следствием землетрясения. Она уничтожила все поселения, а жители города либо успели покинуть его, либо погибли от сильного удара стихии.