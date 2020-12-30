Телевизионный проект «Дом-2» потерял значительную долю интереса зрителей, а также начал приносить сплошные убытки, что и привело к его закрытию. Такое заявление сделал Александр Жаров, возглавляющий компанию «Газпром-медиа».

Он пояснил, что сразу после появления на ТВ шоу возымело оглушительный успех и пользовалось популярностью зрителей много лет. Однако в последние годы все изменилось. Попытки внести какие-то изменения, чтобы оживить программу, не принесли желаемых результатов, поэтому пришлось прекратить ее показ.

По словам Жарова, «Дом-2» был одним из наиболее дорогостоящих проектов на российском ТВ. Он требовал крупных вложений, но они окупались высокими рейтингами. Однако в последние пару лет программа перестала быть рентабельной.