Компания Bazra Motors ведет переговоры с Ульяновским автозаводом по поводу производства автомобилей УАЗ на территории Эфиопии. Генеральный директор африканского автопроизводителя Яехирад Аснаке уже посещал российское предприятие, чтобы в подробностях ознакомиться с процессом изготовления авто.

Компания УАЗ хорошо известна в Эфиопии еще со времен Советского Союза. За весь период сотрудничества эта страна приобрела у России больше 5 тысяч внедорожников. Причем 1200 из них – с 2000 по 2020 годы. Теперь Эфиопия хочет производить машины на своем предприятии.

Bazra Motors – довольно сильный игрок на африканском рынке. Компания выпускает ряд автомобилей, а также осуществляет их продажи не только в Эфиопии, но и в других странах континента. Гендиректор Аснаке выразил надежду на то, что УАЗ будет осуществлять поставки комплектов для сборки машин на заводах Bazra Motors.