В северо-восточной части Бразилии группа строителей в ходе проведения земельных работ наткнулась на кости весьма необычного существа. Ученые разъяснили, что им удалось найти останки динозавра Ubirajara jubatus – одного из самых мелких представителей этого вида.

Пернатые динозавры, размеры которых сопоставимы с современной курицей, были достаточно распространены на планете. Однако чаще всего их останки находили либо в Китае, либо на территории современной Европы. В Южной Америке данный случай оказался первым.

Палеонтологи, которые изучали останки, подсчитали, что возраст костей составляет примерно 120 миллионов лет. Также они рассказали, что динозавр выделялся красивым оперением для привлечения внимания самок. Данная разновидность древних ящеров, несмотря на свои небольшие размеры, была чрезвычайно опасной. Мелкие динозавры очень быстро бегали и охотились большими стаями.