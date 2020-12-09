Специалисты, занимающиеся изучением лесов Амазонии, рассказали о найденных ими необычных деревнях.

Странность заключается в их форме, которая похожа на циферблаты современных часов. Обнаружить же древние деревни удалось благодаря зондированию местности с вертолёта современными технологиями. Ранее изучить тропические леса было весьма затруднительно из-за слишком густой растительности.

Была исследована южная территория в бразильском штате Акко, где в период примерно с 1300 по 1700 года проживали акрейцы. Их дома расположены весьма необычно, что, как считают учёные, указывает на весьма интересные взаимоотношения жителей.

Сами деревни имели вокруг круглые насыпи, которые были соединены затопленными каналами с высокими берегами. Таким образом, деревня напоминала солнце или циферблат часов.