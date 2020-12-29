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Украинское военное ведомство подписало меморандум с КБ «Антонов», в котором выразило намерение приобрести три транспортных самолета Ан-178 для военных нужд. Планируется, что уже в начале следующего года будут заключены контракты на производство этих воздушных машин.

Президент Владимир Зеленский, который присутствовал на процедуре подписания меморандума, заявил, что украинское оборонное ведомство приобретает самолеты у отечественного производителя, который, в свою очередь, использует в их изготовлении комплектующие, созданные на Украине. Лидер соседнего государства уверен, что именно так и должно быть.

Ан-178 нельзя назвать удачным проектом конструкторского бюро. Все дело в том, что в процессе его проектирования не использовалась специальная документация, что привело к появлению дефекта – центровка самолета была нарушена, из-за чего еще со времен СССР он так и не поступал в серийный выпуск. Однако сейчас планируется устранение этой проблемы.

Следует заметить, что с 2014 года, когда Украина отказалась от сотрудничества с РФ, у нее получилось собрать всего два воздушных судна – уже упомянутый Ан-178 и Ан-132D. Отсутствие в стране программы импортозамещения сильно тормозится отсутствием денег, а покупать российские комплектующие государство отказывается.

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